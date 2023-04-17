ماليزي يحافظ على تراث «الريكشا» المهدّدة بالانقراض

داخل ورشة ماليزية تعود إلى قرن تقريباً، يضع رجل ذو شعر أبيض يرتدي قميصاً وسروالاً قصيراً لمساته الأخيرة على عربة «ريكشا» يتولى تصنيعها، إذ يعد تشو يو تشون، صانعاً متمرّساً لهذا النوع من العربات، التي تتميّز بأن شخصاً يتولى جرّها، ويعتبر آخر ممارسي هذه المهنة المهدّدة بالانقراض في جزيرة بينانغ في شمال العاصمة الماليزية كوالالمبور.

إلا أن الرجل البالغ 66 عاماً يعتزم التقاعد في غضون سنوات قليلة، رغم عدم وجود أي شخص سيتولى هذا النشاط من بعده.

وتشكل عربات «الريكشا» ذات الدواسات سيارات أجرة كانت تتنقل في السابق بين أنحاء ماليزيا ودول آسيوية كثيرة.

وشهدت شعبيتها انخفاضاً مع الاعتماد التدريجي على وسائل نقل حديثة. ويقول تشو (66 عاماً): «أعتزم العمل حتى بلوغي سن الـ70 ثم سأتقاعد»، مضيفاً أن «تصنيع عربات (الريكشا) يتطلب طاقة كبيرة».

ونظراً إلى غياب الطلب على استعمالها كوسيلة نقل، تُصنّع آخر عربات «ريكشا» يطلبها ماليزيون، بهدف استخدامها للديكور أو لهواة الجمع.

ويمثل تشو يو تشون الجيل الرابع من عائلة تتولى تصنيع عربات «الريكشا» منذ نحو قرن.