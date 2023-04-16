ساقو بالورد

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار، الشيف الإماراتية تقدم لنا مجموعة من الوصفات ،» إرث أبوظبي « سارة الشحي منالبسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

يعتبر الساغو أو الساقو أو الساكو، من الوصفات الشعبية المعروفة في مختلف دول الخليج، ولذلك تحمل أسماء مختلفة، كما تختلف طرق إعداده.

والساقو نوع من الحبّ يُصنَع من النشويات المأخوذة من لب أنواع مختلفة من نخيل المناطق المدارية تعرف جميعها باسم موحد هو نخيل الساقو. ولهذه الحبوب فوائد مختلفة، إذ تساعد على تحسين مشكلات الهضم وتعزيز كثافة العظام وحماية القلب، كما تحافظ على توازن السوائل داخل الجسم، وهي غنية بالكربوهيدرات والألياف، وتحتوي على الفيتامينات والمعادن والكالسيوم. ولكن من الأفضل تجنب تناول حلى الساقو لمرضى السكر، لارتفاع محتواه بالسكر والكربوهيدرات، لتجنب ارتفاع السكر في الدم.

وفي هذه الوصفة يضاف الحليب إلى حبوب الساقو فيمنحها قيمة غذائية أكبر ونكهة مختلفة.

• «من الوصفات الشعبية المعروفة في مختلف دول الخليج، ولذلك تحمل أسماءً عدة».

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