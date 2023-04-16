سيدة أردنية تنجب بعد 27 سنة زواج و15 "عملية أنابيب"

وضعت سيدة أردنية مولودة بعد زواج استمر 27 عاماً وعشرات محاولات الإنجاب بلا جدوى.

وكشف الطبيب هلال أبو غوش استشاري أول نسائية وتوليد أطفال الأنابيب، في العاصمة عمان، عن ولادة الطفلة مجدولين بعد 15 محاولة للانجاب بواسطة أطفال الأنابيب وزواج دام 27 عاما وهي حالة الولادة الأولى من نوعها في العالم.

وبين أبو غوش الذي كان يتابع حالة الزوجين أن هذا حدث وانجاز عالمي إذ ولأول مرة في العالم زوجان ينجبان بعد زواج 27 عاما ودون متبرعين.

وأوضح أبو غوش، أن عُمر الزوج 55 عاما والزوجة 44 عاما، ولهذا السبب تعتبر الولادة في ظل كل هذه العوامل انجازا طبيا فريدا من نوعه، إذ لا توجد أي حالة لإنجاب بعد 27 عاما من الزواج دون متبرعين.

وأكد أبو غوش، أن العامل النفسي والاجتماعي لعبا دورا هاما في إنجاح الولادة.