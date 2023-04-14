وفاة آن بيري الكاتبة «القاتلة» الشهيرة

أكّد وكيل أعمال كاتبة الروايات البوليسية المولودة في لندن، آن بيري، التي سجنت عندما كانت مراهقة لقتلها أم صديقتها، وفاة الكاتبة عن عمر يناهز 84 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الكاتبة، التي اشتهرت بسلسلة رواياتها البوليسية «بيت آند مونك»، إلى جانب ماضيها المظلم الذي تم تحويله إلى فيلم بعنوان «هيفنلي كريتشرز»، أو «مخلوقات سماوية»، أخرجه بيتر جاكسون، ورشح لجائزة الأوسكار، توفيت يوم الإثنين الماضي في لوس أنجلوس، حيث كانت تعيش.

وفي عام 1954، وهي في الـ15 من عمرها، أدينت بيري مع صديقتها بولين باركر بالقتل، وقامت الفتاتان بضرب والدة باركر حتى الموت بحجر في مدينة كرايستشيرش - نيوزيلندا، وأصبحتا من أشهر القتلة في البلاد.