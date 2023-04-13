اكتشاف أثري يوثق مباراة "كرة قدم" جرت قبل 12 قرناً

في اكتشاف مثير للاهتمام، تمكن باحثون وعلماء آثار من العثور على قرص حجري في المكسيك نقش عليه صورتا شخصين يمارسان ما يشبه لعبة كرة القدم.

وعثر الخبراء على ذلك القرص الذي يعود إلى القرن التاسع في شبه جزيرة يوكاتان، ويبلغ قطره 32 سم، ووزنه 40 كيلوغراماً، ويتميز بكتابة هيروغليفية معقدة، بالإضافة إلى لاعبين يقفان بجوار كرة، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

فيما يرتدي كل من الشخصين لباساً تقليدياً مرتبطاً باللعبة القديمة المعروفة باللغة الإسبانية باسم "بيلوتا مايا".

وفي السياق، أوضح فرانسيسكو بيريز رويز، من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ، أنه "من النادر العثور على كتابة هيروغليفية في هذا الموقع، ومن النادر العثور على نص كامل".

ويقوم الخبراء بتحليل الكتابة لفك المعنى الدقيق لها، في حين يشير وزن الحجر إلى أنه ربما تم تصميمه ليتم عرضه بدلاً من حمله بواسطة متفرجين، وذلك لتخليد مباراة مهمة.

كذلك يبدو أن اللاعبين كانا يلعبان لفرق متنافسة، إذ يرتدي أحدهما غطاء رأس مزيناً بالريش ووشاحاً بنمط زهرة زنبق الماء، بينما يرتدي الآخر غطاء رأس من حضارة المايا يُعرف بعمامة الأفعى، ودرعاً واقياً.

وبحسب علماء فإن لعبة "بيلوتا مايا" كانت رياضة جماعية ساعدت في توحيد مجتمع المايا، وربما كانت بمثابة وسيلة لحل بعض الصراعات والنزاعات.

يذكر أن حضارة المايا نشأت في جنوب شرقي المكسيك وأميركا الوسطى، فيما لا يزال حوالي 6 ملايين شخص من السكان الأصليين يتحدثون العشرات من لغات المايا.

وكانت تشيتشن إيتزا واحدة من أكبر مدن المايا، وقد اكتشف علماء الآثار 13 ملعباً للعبة كرة "بيلوتا مايا" داخل أراضيها.