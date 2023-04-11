في دولة عربية وفيها 6 ملايين قبر ..عصابة تسرق الموتى من أكبر مقبرة في العالم

كشفت السلطات الأمنية في العراق، عن تشكيل عصابي، تسرق ممتلكات المقابر و رفات الأموات من أكبر مقبرة في العالم، في محافظة النجف، وأعلنت السلطات عن اعتقال تلك العصابة.

وذكرت قيادة شرطة كربلاء، في بيان، أنه بعد ورود مناشدات من قبل الأهالي بوجود سرقات لمحتويات مقابرهم، وجثث أقربائهم، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام ومجموعة من الضباط والمنتسبين للقبض على اللصوص وإحالتهم للعدالة.

وأشار البيان إلى القبض على شخصين بالجرم المشهود، أثناء محاولة سرقة إحدى المقابر في مقبرة وادي السلام، بعد نصب كمين لهما.

واعترف اللصان بسرقة سماعات صوتية وخزانات مياه وأبواب وشبابيك وممتلكات أخرى.

يشار إلي أن مقبرة وادي السلام، إحدى أهم مقابر المسلمين في مدينة النجف العراقية، وتعد أكبر مقبرة في العالم حيث تحتوي حسب التقديرات على ما يقارب 6 ملايين قبر وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي.