لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار.. الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

تمثل العصائر جزءاً مهماً من مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم، وتعد وسيلة سريعة لمد الجسم بالسوائل والطاقة التي يحتاجها بعد ساعات طويلة من الصيام.

ويعد سموذي الفراولة بالطحينة من الوصفات المميزة التي تجمع بين فوائد الصنفين، إذ تحتوي الفراولة على فيتامين «سي»، وفيتامين «ج»، ما يساعد على تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، وتعزيز قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد بشكل أفضل، ما يحد من الإصابة بفقر الدم الناتج من نقص الحديد. أما الطحينة فتضم عناصر غذائية مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وغيرها.

• من الوصفات المميزة التي تجمع بين فوائد عدة من خلال عناصرها المتنوعة.

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