الكركديه سعرات قليلة وفوائد كثيرة

استخدم الكركديه في الطب التقليدي منذ القدم بسبب فوائده العديدة، إذ يتميز هذا المشروب الذي يمكن أن يقدم بارداً أو ساخناً، بكونه خفيف السعرات الحرارية وغني بالفوائد الصحية.

ويحتوي الكوب الواحد من الكركديه على 28 سعرة حرارية، وستة غرامات من الكربوهيدرات، و20 ملليغراماً من البوتاسيوم، وأربعة ملليغرامات من الصوديوم، إلى جانب احتوائه على ما يعادل ثمانية ملليغرامات من الكالسيوم.

يصنع هذا المشروب الشهير من عشبة زهرة الكركديه المجففة، ووجدت دراسات أنه يحمل كثيراً من الفوائد لصحة الكبد، إذ يزيد من إنتاج الأنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم وتقليل تلف الكبد، والحماية من الكبد الدهنية.

كما يساعد الكركديه في السيطرة على ضغط الدم، إذ يعمل على خفضه من دون آثار جانبية، وبالتالي يقي من الجلطات والسكتات الدماغية التي يكون مصدرها مشكلات الضغط.

وتحتوي عشبة الكركديه على نسبة عالية من فيتامين «ج»، ما يجعله مضاداً طبيعياً للالتهابات وأمراض البرد والإنفلونزا، ويساعد على امتصاص الحديد.

أما مضادات الأكسدة الموجودة في عشبة الكركديه، فتعمل على محاربة الجذور الحرة وتقوية المناعة، والوقاية من العديد من المشكلات، ومنها التهابات المفاصل والعظام والسرطانات وأمراض القلب والزهايمر، فضلاً عن ذلك، تعمل مضادات الأكسدة، لاسيما المعدلات العالية من البوليفينول على محاربة علامات الشيخوخة، والوقاية من سرطان المعدة.

وأثبتت أبحاث أن الكركديه يلعب دوراً في خفض كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم عند مرضى السكري.

28 سعرة حرارية وستة غرامات من الكربوهيدرات في كوب الكركديه.

يساعد في السيطرة على ضغط الدم، إذ يعمل على خفضه من دون آثار جانبية.