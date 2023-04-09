الموت يغيب الفنان الكويتي فيصل بوغازي

غيّب الموت يوم أمس السبت، الفنان الكويتي فيصل عبد الله البليس المشهور باسم "فيصل بوغازي" عن عمر ناهز 65 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، حيث دعت محبي الفنان الراحل بالدعاء له والتضرع إلى الله بالرحمة والمغفرة لروحه.

وبدأ فيصل بوغازي مسيرته الفنية في عام 1987 وحقق شهرة واسعة بدوره المميز في تجسيد شخصيات الأشرار بطريقة كوميدية.

وقدَّم الفنان الراحل العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين المسلسلات والمسرحيات، منها مسلسل "أم البنات" الذي نال إعجاب الجمهور وحقق نجاحاً كبيراً، إضافة إلى مشاركته في البرامج الكوميدية المحبوبة.