6 طرق بسيطة لتعزيز الصحة والعافية

يتمحور مفهوم الصحة والعافية اليوم حول مساعدة الناس على تعزيز جودة حياتهم وطول أعمارهم، ليتمكنوا من الاستمتاع بأفضل حياة ممكنة. ويمكن تعزيز الصحة والعافية، من خلال مهام بسيطة، مثل تحريك الجسم، أو من خلال السعي بشكل أكثر عمقاً، مثل ممارسة التأمل والصمت لتهدئة العقل.

ويرغب كثيرون اليوم في أن تكون ممارسات الصحة مُدمجة في حياتهم اليومية، سواء في المنزل أو في أثناء العمل أو خلال العطلة. ويقدم جيرمي ماكارثي، من مجموعة فنادق «ماندارين أورينتال» ست طرق بسيطة تتيح للضيوف تعزيز عافيتهم في المنزل وخلال السفر.

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