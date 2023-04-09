«رافلز النخلة دبي».. تجارب فاخرة احتفاءً بشهر رمضان

يستضيف «لو غاردان»، المطعم المتميز بأضوائه المتلألئة بإلهام من القصور الفرنسية الفاخرة، مائدة إفطار أصيلة كل ليلة مع عروض ترفيهية مباشرة يؤديها عازف العود، شادي شامل، لإحياء الأجواء العربية الأصيلة. ويمكن للضيوف الاسترخاء في الهواء الطلق تحت السماء المرصعة بالنجوم والاستمتاع بإطلالات خلّابة على مساحات واسعة من الحدائق المذهلة أو الجلوس في غرفة الطعام الفاخرة، حيث يمكنهم اختبار الأجواء الملكية وسط المفروشات الإيطالية المصنوعة يدوياً والديكورات المميزة بالزخارف بشكل أوراق من الذهب عيار 24 قيراطاً.

ويقدم المطعم تشكيلة واسعة من الأطباق التي تُرضي جميع الأذواق، بما فيها مختلف أنواع المقبلات الساخنة والباردة والسلطات وأصناف الحساء والجبنة، التي ترافق الأطباق الشهية، والتي تقدمها محطات الطهي الحية، وتتضمن أطباق المشاوي العربية المشكلة والسمك مع صلصة الشيرمولا والأوزي بلحم الضأن والفلافل الطازجة، كما يحظى الضيوف بفرصة الاختيار من ضمن تشكيلة من الأطباق الرئيسة التقليدية، بما فيها نقانق لحم الضأن وطاجن الخضار والشرحات المطفاية والدجاج بالبطاطا، إضافة إلى مجموعة من حلويات رمضان التقليدية ،بما فيها أم علي والكنافة بالجبنة والبقلاوة بالجوز وغيرها الكثير، بسعر 235 درهماً للشخص الواحد.

ويحظى عشّاق الحلويات الشهية بفرصة زيارة ردهة كاليان والاستمتاع بإطلالاتها الخلابة وأطباقها الاستثنائية، بما فيها كيك اللافا بالفستق والآيس كريم ومعجنات الشو مع الكريمة المخفوقة وجاناش الشوكولاتة، إضافة إلى جبن الريكوتا مع الفستق والشوكولاتة والبرتقال. وتشمل وجبة الإفطار الموكتيلات والمشروبات الفوارة، بسعر 165 درهماً للشخص الواحد.

وتضم قائمة الطعام تشكيلة من الأطباق المختارة بعناية كالمقبلات الباردة والساخنة والمخبوزات المنزلية المفضلة بما فيها مجموعة لذيذة من المناقيش الشهية، إضافة إلى تشكيلة من الأطباق الرئيسة التقليدية، بما فيها تشكيلة من مشاوي اللحوم والأسماك والشيش طاووق وفتة الحمص وشاورما الدجاج والكبة المبرومة. كما يتسنّى للضيوف تذوق أشهى الحلويات، بما فيها طبق أم علي والكنافة والبقلاوة المتنوّعة والفواكه الطازجة.