تجربة رمضانية مميزة في «مجلس ماندارين أورينتال»

أعلن فندق «ماندارين أورينتال جميرا - دبي» عن افتتاح المجلس من «ماندارين أورينتال»، خلال شهر رمضان المبارك، وهو عبارة عن مساحة مميّزة تجمع الضيوف على وجبات الإفطار والسحور، بينما تكرّم في الوقت عينه الإرث الغني الذي تعتزّ به دولة الإمارات.

ويضم المجلس معرضاً آسراً بالتعاون مع الفنانة الإماراتية المميزة ياسمين الملّا، والذي يمنح الضيوف تجربة متأصّلة تدعوهم إلى تأمّل ثقافة وعمارة الدولة.

يتمتّع المجلس بتصميم يرتقي إلى أعلى درجات الرفاهية، ويتميّز بموقعه الرائع القريب من شاطئ البحر، كما يتألّق بتصميم داخلي دافئ وتفاصيل تزيينية دقيقة. وتتميّز هذه المساحة الفريدة بأجوائها المريحة والراقية وتُعتبر مثالية للاحتفال بالشهر الفضيل. إضافة إلى ذلك سيستمتع الضيوف بتجربة طعام استثنائية تجمع ما بين المطبخ العربي وأطباق خاصّة من مطعم «نيتسو» للشيف روس شونهان، ومن مطعم «تاسكا» للشيف جوزيه أفيليج، وذلك لوجبتي الإفطار والسحور على حدّ سواء. وعندما يحلّ الليل، يمكن للضيوف الاستمتاع بعزف موسيقي حيّ على الآلات الشرقية، بينما يمضون أجمل اللحظات مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنهم أن يختاروا الجلوس في الداخل أو الخارج على «التراس» المطلّ على البحر.

ولإثراء التجربة، تعاون «ماندارين أورينتال جميرا - دبي» مع الفنانة الإماراتية ياسمين الملّا، لتقديم معرض يجسّد ترجمة عصرية لسبعة مساجد يمثل كل منها واحدة من الإمارات السبع. وتعكس هذه التجربة البصرية روح الشهر الفضيل، من خلال تسليط الضوء على جوهر الثقافة الإماراتية.

سيتمّ عرض الأعمال الفنية على مدخل «المجلس من ماندارين أورينتال» طوال شهر رمضان المبارك. وصرّحت ياسمين الملّا قائلة عن المعرض: «بصفتي فنانة إماراتية، تغمرني مشاعر الفخر بتحقيق هذا المعرض المستوحى من الهندسة المعمارية الأصيلة، وجمال التصميم للمساجد الأكثر شهرة في دولة الإمارات. ويكمن هدفي في إحياء أروع اللحظات الرمضانية في الإمارات، بحيث يمكن للضيوف مشاركتها مع العائلة والأصدقاء وصنع أروع الذكريات».