"ناسا" تكشف عن وحش ضخم في الفضاء وزنه 20 مليون وزن الشمس وعمره 50 مليون سنة

رصدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمس الجمعة، ثقبا أسود ضخما عبر الفضاء بسرعة قصوى مخلّفاً وراءه سلسلة من النجوم تبعد 200 ألف سنة ضوئية، على ما أظهر اكتشاف غير مسبوق للوكالة.

ويعتقد العلماء أنّ هذا الثقب الذي هو وحش سماوي، قد تشكل من مجموعة ضخمة تضم 3 مجرات، وبحسب نظريتهم، فإنّ مجرّتين ربما اندمجتا قبل نحو 50 مليون سنة، ما تسبّب بدوران ثقبين أسودين هائلين حول بعضهما.

كما يتدفّق هذا الثقب الأسود الذي تتخطى كتلته حجم الشمس بعشرين مليون مرة، في الفضاء ويصطدم بسحب الغاز التي يصادفها أمامه.

وبفعل قوّة تحرّك الثقب، يتحوّل الغاز لاحقاً إلى سلسلة من النجوم، تمكّن تلسكوب “هابل” الفضائي التابع لناسا من رصدها.

وقال العالم في جامعة ييل بيتر فان دوكوم، في بيان “نعتقد أننا نرى نهوضاً خلف الثقب الأسود حيث يبرد الغاز ويمكن أن يشكّل نجوماً”، مضيفاً “ما نراه هو مخلّفات”.

وتابع: “على غرار الأثر الذي تتركه السفينة عندما تتحرّك، نرى هنا أثراً يخلّفه الثقب الأسود”.