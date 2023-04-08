3 سنوات سجن لأردني (أكل) أذني شخصين في مشاجرة

أيدت محكمة التمييز الأردنية قرار محكمة استئناف عمّان بإدانة مواطن بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات نتيجة قيامه بقضم أذني شابين إثر خلاف وقع بينهم في احدى مناطق العاصمة عمّان.

ووفق ما جاء في القضية فإن المتهم تسبب بقطع جزء (الصيوان) من أذن أحد اطراف المشاجرة وتشكيل عاهة جزئية لها منظر العاهة الدائمة، وجرح أذن الآخر ما سبب ايذاءه.

وفي التفاصيل فانه وأثناء تواجد المشتكيين والمتهم وآخرون في إحى مناطق العاصمة حصل خلاف بين أحد المشتكيين والمشتكى عليه تطور الى مشاجرة قام على أثرها المتهم بقضم أذن المشتكي الاول ما سبب اصابته بجرح ولدى محاولة المشتكي الثاني سحب المتهم تفاجأ واذا به يقوم بعض أذنه وقضمها ما أدى الى قطع جزء من صيوان الأذن.

وباحالة المشتكيين للطب الشرعي تبين فقدان جزء من صيوان أذن المشتكي الاول وجرح في أذن المشتكي الثاني وتم علاجه حيث أسقط حقه الشخصي عن المتهم.

ووجدت المحكمة أن هذه الافعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة وجنحة الايذاء وقررت وضعه بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة استئناف عمان التي قررت تأييد الحكم بالنسبة لتهمتي احداث عاهة والايذاء.

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا وأيدت محكمة التمييز الحكم وقالت ان أفعال المتهم المتمثلة بقضم أذن المشتكي الاول ما أفقده جزءا من صيوان الاذن انما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية إحداث عاهة جزئية له مظهر العاهة الدائمة.