دبي الساحرة بعيون المصورين

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق مسابقة «معالم المدينة» للتصوير الفوتوغرافي، وذلك بالتعاون مع «نيكون الشرق الأوسط» وبدعم من «منصة سكة»، بهدف استقطاب مبدعي التصوير على مستوى الدولة، ومنحهم منصة مبتكرة قادرة على احتضانهم وصقل مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي الذي يمثل جوهر الفنون البصرية، وجزءاً أساسياً من الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

ودعت «دبي للثقافة» و«نيكون الشرق الأوسط» كل المصورين الناشئين للمشاركة في المسابقة التي تقام حتى 24 أبريل الجاري، وتقديم نماذج متنوعة من أعمالهم وصورهم التي تبرز رؤاهم المستلهمة من شعار «معالم المدينة»، وستتولى لجنة تحكيم متخصصة تضم ممثلاً عن «دبي للثقافة» وآخر عن «نيكون» والمصور الهندي الدكتور موكيش باترا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الدكتور باترا» للطب التجانسي، مهمة اختيار عددٍ من المصورين سيتم منحهم كاميرات احترافية لفترة مؤقتة لاستخدامها في التقاط صور ملهمة، توثق وتبرز جماليات دبي ومعالمها السياحية والثقافية والطبيعية الجذابة.

معرض

وسيحظى المتأهلون للمسابقة بفرصة عرض مجموعة صورهم ضمن معرض «معالم المدينة» للمصور الهندي الدكتور موكيش باترا، والذي سيقام خلال فترة الصيف في «مكتبة الصفا للفنون والتصميم»، ويضم تشكيلة واسعة من الصور التي التقطها الدكتور باترا خلال جولاته حول الإمارات وتوثيق جمالياتها ومشاهدها الطبيعية، ومعالمها التراثية والحضارية البارزة وغيرها.

رعاية المبدعين

وأشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» إلى ضرورة رعاية المبدعين في التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية، مؤكداً أن دعم «دبي للثقافة» للموهوبين يأتي جزءاً من مسؤوليتها تجاه القطاع الثقافي والفني في الإمارة، ومنوهاً إلى أن مسابقة «معالم المدينة» تعكس جهود الهيئة وسعيها لإبراز هوية دبي الإبداعية. وقال: «تتطلع (دبي للثقافة) من خلال هذه المسابقة إلى إبراز إمكانيات دبي وجمالياتها الطبيعية والحضارية، إلى جانب تحفيز أصحاب المواهب وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مجالات الفنون البصرية، والتعبير عن رؤاهم الفنية ونظرتهم الخاصة للإمارة»، وعبر بن خرباش عن سعادته بالتعاون مع «نيكون الشرق الأوسط» في إطلاق المسابقة التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للسياحة الثقافية.

ثقافة المجتمعات

قال ناريندرا مينون، العضو المنتدب لشركة «نيكون الشرق الأوسط» (ش.م.ح.): «ندرك في (نيكون) أهمية التصوير ودوره في توثيق وحفظ ثقافة المجتمعات والاحتفاء بها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «نيكون»، بصفتها المبتكر الرائد في مجال البصريات والتصوير، تعمل على تزويد المصورين بكل ما يحتاجونه من أدوات متنوعة ومعدات متطورة تُمكنهم من التعبير عن رؤاهم الفنية وتساعدهم على تطوير إمكانياتهم الإبداعية، وهو ما تجسده مسابقة «معالم المدينة» الهادفة إلى تحفيز وصقل مهارات المصورين. وعبر مينون عن سعادته بالتعاون مع «دبي للثقافة». وأضاف: «نتطلع من خلال هذه المسابقة إلى إبراز جماليات دبي وإمكانياتها المختلفة، وما تمتاز به من مشهد ثقافي وإبداعي ملهم».