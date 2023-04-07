منى زكي : "السوشال ميديا عالم كذب في كذب وفيها عصابات"

وصفت الفنانة المصرية منى زكي تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الـ"سوشال ميديا"، بـ"العالم الافتراضي الكاذب سواء بالنجاح أو الفشل"، على حد تعبيرها، معربة عن كرهها لهذا العالم الذي أطلقت عليه اسم "العالم السفلي الجديد".

وقالت النجمة المصرية في تصريحات عبر برنامج "طريق ثالث" على راديو إنرجي، مع الإعلامية إيناس سلامة الشواف، إن استخدامها لمنصات التواصل الاجتماعي قليل للغاية، إذ تقتصر متابعتها لما هو إنساني فقط.

وأوضحت بطلة مسلسل "تحت الوصاية" المقرر بدء عرضه انطلاقاً من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان "أنا بكره السوشيال ميديا وتعاملي قليل ومش بقرأ فيها كتير بس بحب الجزء الإنساني والخفيف عليها".

وأكدت أن كرهها لـ"السوشال ميديا"، غير نابع من الهجوم الذي تعرضت له بسبب إطلالتها في بوستر "تحت الوصاية" الذي اعتبره كثيرون صورة نمطية مكررة عن المرأة المحجبة ويحمل إساءة للمرأة المصرية.

كما تعرّضت زكي قبل ذلك لهجوم مماثل بسبب مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي عرض على شبكة "نتفليكس"، واعتبره الكثيرون بأنه "يتعارض في كثير منه مع عادات وتقاليد المجتمعات العربية".

وواصلت زكي حديثها في برنامج "طريق ثالث" عن السوشال ميديا، "أنا مش بقول كده علشان اتهاجمت مؤخرا، بس أنا من فترة وأنا بقول إني بكره التريند".

وأضافت: "السوشيال ميديا هي عالم افتراضي كاذب سواء بنجاحه أو فشله، العالم ده كذب في كذب. أنا مقتنعة إن عالم السوشال ميديا عالم تجاري كبير وفيه عصابات، أنا بقول إن السوشال ميديا هو العالم السفلي الجديد".