«رمضان في دبي».. الأجواء الجميلة مستمرة من البرشاء إلى «حتا»

تواصل حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تقديم مجموعة من التجارب الاجتماعية والثقافية الفريدة عبر الأسواق والمتاجر المؤقتة التي تنظم طوال الشهر الفضيل، وتوفر فرصاً عديدة لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة. ويمكن لسكان المدينة وزوارها تسوق البضائع الموسمية، والاستمتاع بالعروض التراثية لكثير من الفنانين والموسيقيين، وشراء الهدايا لعيد الفطر، وعيش الأجواء الرمضانية الجميلة.

وخلال الفترة المتبقية من حملة «رمضان في دبي»، يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب المتنوعة في عدد من الوجهات والأماكن المميزة.

ويفتح سوق حديقة البرشاء الرمضاني أبوابه من الرابعة عصراً إلى منتصف الليل في حديقة بحيرة البرشاء، وذلك حتى الأول من مايو المقبل، ويمكن للزوار تذوق أطباق من أنحاء العالم، والمشاركة في المسابقات الممتعة، وشراء هدايا العيد من مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة، إضافة إلى مشاهدة العروض الترفيهية.

ولا تفوتوا فرصة الاستمتاع بالأجواء الجميلة وسط الجبال في سوق حتا هب يومياً من الرابعة عصراً إلى منتصف الليل، إذ تتوافر مجموعة من المنتجات المميزة في متاجر التجزئة، التي تراوح بين أفكار للهدايا القيمة للعائلة والأصدقاء والأحباء إلى وجبات الإفطار والحلويات والعديد من المنتجات الأخرى، وذلك حتى الأول من مايو المقبل.

ويمكن التوجه إلى فريج الخوانيج في ممشى الخوانيج ولاست إكزت الخوانيج في كل عطلة في نهاية الأسبوع حتى 16 الجاري، حيث يعد مكاناً مثالياً لمشاهدة الفعاليات التراثية لجميع أفراد العائلة. وتتضمن العروض أنشطة موسيقية حية وفعالية الحكواتي لرواية القصص ومسابقات رمضانية وفعاليات مجانية للأطفال.

عروض حية

ولا يمكن تفويت عروض سوق المرفأ الرمضانية على الأزياء والعطور والأدوات المنزلية والعديد من المنتجات الأخرى.

بينما يقدم سوق «تايم أوت ماركت دبي» كل مساء حتى 21 الجاري مجموعة من العروض الترفيهية الحية، إضافة إلى أطباق من 17 مطبخاً متنوعاً.

كما يمكن زيارة سوق الرقة الليلي حتى 30 الجاري، لعيش تجربة تسوق رمضانية مع المتاجر المؤقتة التي تبيع الملابس والإكسسوارات والمنتجات الرمضانية الموسمية، إضافةً إلى تذوق المأكولات الشعبية ذات النكهات المتعددة من أنحاء العالم، يومياً من الرابعة عصراً إلى منتصف الليل.

ويقام سوق «رايب ماركت» الرمضاني في نهاية كل أسبوع حتى 30 الجاري، ويعد مثالياً للنزهات العائلية، مع فرصة لاستكشاف منتجات التجار المحليين والاستمتاع بالمأكولات الشرقية، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالفنون والحرف اليدوية، علاوة على أنشطة مختلفة من ضمنها الرسم بالحناء وفن الخط.

فعاليات ومكافآت

فيما يمكن الفوز بمكافآت خاصة في دبي فستيفال سيتي مول، وزيارة المجلس الرمضاني للاستمتاع بالأطعمة والمشروبات طوال رمضان.

ويوفر سيتي سنتر مردف حتى 24 الجاري تجربة الحلويات في «رمضان سويت كورنر»، التي ستعرض ستة مفاهيم مبتكرة للحلويات المناسبة لموائد الإفطار والسحور.

ويقدم سوق «رمضان في الواحة» التمر والقهوة للزوار يومياً بعد صلاة المغرب، مع فرصة لشراء الأطعمة الموسمية.

ويستضيف «أسترو لاب» في النخيل مول أنشطة مجانية للأطفال، مع ورش عمل علمية وفنية يومياً حتى 16 الجاري. كما ينظم معرض في مركز التسوق بعنوان «الفن والموسيقى للروح»، يعرض أعمال مصممة المجوهرات والمنتجات والنحاتة الإماراتية عزة القبيسي.

أما مركز ميركاتو فيتزين بمجموعة من العروض والأنشطة الترفيهية، مثل عرض علاء الدين المسرحي، إضافة إلى قصص الحكواتي والموسيقى الحية وورش عمل تزيين الفوانيس والرسم على الوجوه.

تلبية جميع الأذواق

تقدم حملة «رمضان في دبي» هذا العام العديد من العروض والفعاليات التي تلبي جميع الأذواق، وتمكّن سكان وزوار المدينة من جميع الأعمار من الاستمتاع والمشاركة في التجارب الثقافية الفريدة، وصنع ذكريات خاصة لا تُنسى في أنحاء المدينة.

• أسواق رمضانية طوال الشهر توفر فرصاً لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.

• الأجواء الجميلة وسط الجبال في سوق حتا هب فرصة لا تفوت.