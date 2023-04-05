زبادي بـ «الغرانولا» «وجبة تضم حصة جيدة من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفيتامينات».

يحتاج الصائم إلى أكلات صحية تمنح الجسم احتياجاته من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف وغيرها. وتعد «الغرانولا » من الوجبات الصحية التي تشمل مكونات عالية البروتين، سواء من المكسرات مثل: اللوز والجوز والكاجو، أو البذور مثل: القنب واليقطين والسمسم. وهذا النوع من الأغذية يزيد من وقت الهضم، ما قد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كذلك تضم هذ الوجبة حصة جيدة من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، مثل فيتامين (أ)، أو ما يُعرف بالبيتا كاروتين، وفيتامين (ج)، وفيتامين (هـ)، إضافة إلى المغنيسيوم، والزنك، والفسفور، وحمض الفوليك، كما تعدّ الفواكه مصدراً غنياً بالألياف الغذائية، ولذلك تعد هذه الوصفة من الوصفات المناسبة للسحور خلال رمضان.

من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة،

تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

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