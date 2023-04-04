الرمان.. منجم فوائد صحية

يعد الرمان من أغنى الفواكه بالفوائد، إذ يحتوي على عناصر غذائية متعددة وذات قيمة عالية للصحة، إذ تتنوع في هذه الفاكهة العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والمركبات النباتية التي يندر وجودها في غيرها من الأصناف.

ويقدم عصير الرمان خلال شهر رمضان بكثرة، كما تزين هذه الفاكهة العديد من الأطباق. ويحتوي كل 100 غرام من الرمان على 83 سعرة حرارية، و19 غراماً من الكربوهيدرات، و14 غراماً من السكريات، فضلاً عن احتوائه على الصوديوم والألياف والكثير من الماء الذي تصل نسبته فيه إلى 77.93 غراماً.

وتحتوي كل حصة من الرمان على مجموعة من المعادن والفيتامينات، فهو غني بفيتامين بي 9، وفيتامين سي، إلى جانب الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم.

وربط العديد من الدراسات بين الرمان وتخفيف خطر الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية ومركبات الفلافونويد التي تلعب دوراً رئيساً في محاربة الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

كما يساعد الرمان على خفض الكوليسترول الضار والدهون في الشرايين، والذي يعد سبباً رئيساً لأمراض القلب.

ويحتوي الرمان على حمض البونيك الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب، من خلال الحفاظ على تدفق الدم، وحماية الشرايين من التصلب. ويمكن أن يساعد شرب عصير الرمان يومياً على خفض ضغط الدم المرتفع، خصوصاً ضغط الدم الانقباضي.

وتمتلك المركبات النباتية المميزة للرمان تأثيراً مضاداً للالتهابات، وتبين أن مستخلص الرمان يلعب دوراً في مكافحة الإنزيمات المسببة لتلف المفاصل.

ومع أن الرمان لا يعد من العصائر التي تسبب خسارة الوزن بشكل مباشر، ولكنه من العناصر الغذائية المفيدة في النظام الغذائي الصحي، إذ يحتوي على مركبات تعزز عملية الأيض والحرق في الجسم، كما أنه غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع.

• 83 سعرة حرارية في كل 100 غرام من الرمان.

• يحتوي على حمض البونيك الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب.