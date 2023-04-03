لاجيء سوري.. عمدة لبلدة ألمانية بأغلبية شعبية ساحقة

انتخب مواطنو بلدة أوستلسهايم (Ostelsheim) في مقاطعة كالو في ولاية بادن فورتمبيرغ، وبأغلبية ساحقة الشاب السوري ريان الشبل عمدة للبلدة. وأعلنت البلدية مساء أول من أمس، حصول اللاجئ السوري الذي وصل ألمانيا في عام 2015 وهو من محافظة السويداء، على الأغلبية المطلقة بنسبة 55.41 % من الأصوات، بحسب ما ذكر موقع مجلة "شتيرن" الألمانية، وموقع " دوتشي فيلا".

والعمدة الجديد البالغ من العمر 29 عامًا قد ترشح للانتخابات كمرشح غير حزبي، وتفوق الشبل على المرشحين.

وكتب العمدة الجديد على صفحته بموقع فيسبوك يقول "صنعت التاريخ"، مشيراً إلى أن فوزه بالمنصب "شرف كبير ومسؤولية ضخمة أيضاً"، وأنه "جاء بعد حملة انتخابية صعبة ومثيرة وانتخابات نزيهة"، موجهاً شكره لكل من شارك في الانتخابات خصوصاً من لم يمنحه صوته، مؤكداً أنه سيكون "عمدة من أجل الجميع".

وأكد الشبل التزامه بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه خلال الحملة، آملا في تعاون الجميع معه من زملائه في المجلس البلدي "من أجل تشكيل مستقبل أوستلسهايم". ومن المقرر أن يتسلم العمدة الجديد مهامه في 18 من يونيو المقبل.

والشبل فر من مسقط رأسه في السويداء في جنوب سوريا في عام 2015 وكان عمره وقتها 21 عاماً. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، عمل كمساعد إداري في بلدية ألتنغستيت. وقال إنه بصفته عمدة يخطط الشبل الآن للانتقال إلى أوستلسهايم، وفق ما نشر موقع مجلة دير شبيغل.