أطباق عالمية وألعاب بهلوانية في «مهرجان القصباء»

تجربة فريدة من المذاقات العالمية يختبرها زوّار فعالية «عالم من النكهات - مهرجان القصباء للمأكولات» في شهر رمضان الفضيل، وتستمر يومياً لغاية 8 الجاري، من الساعة الثامنة مساءً إلى الواحدة صباحاً، حيث يحظى عشاق المأكولات والطهي بفرصة تذوق خيارات من الأطباق الشهية من مختلف البلدان والمطابخ العالمية في القصباء، الوجهة العائلية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وسيضم المهرجان العديد من أكشاك الطعام العالمية، التي ستعرض أصناف المأكولات من دول عديدة، مثل: الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين واليمن ومصر ولبنان والهند وسريلانكا وكوريا وإيطاليا والمكسيك وتايلاند وتركيا واليابان والصين. إضافة إلى ذلك، ستُقام مسابقات للطهي والأطعمة والمشروبات، وعروض ترفيهية متجولة تتضمن العروض بالملابس التنكرية والألعاب البهلوانية والعروض الموسيقية، والتي ستضيف إلى أجواء المهرجان المزيد من المتعة.

ستتاح الفرصة للضيوف للقاء مع الشيف الإماراتية حنان الدولة، والشيف اليوناني أليكسندروس بافلوبولوس، والمؤثر خالد المطروشي، والممثل الإماراتي عبدالله سعيد بن حيدر.