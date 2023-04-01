سرقة 14 جمجمة من مدفن في النمسا

سرق ألمانيان 14 جمجمة من "مدفن عظام" في كنيسة جنوبي النمسا وذكرت الشرطة النمساوية، اليوم السبت، أنه تم ضبط الجماجم، أمس الجمعة، خلال تفتيش الشرطة سيارة في ولاية "كيرنت">

وقال السائق البالغ 43 عاما، ومرافقه 35 عاما، إنهما أخذا الجماجم لأنهما مهتمان للغاية بثقافات الحداد والدفن,

وذكر الرجلان، المنحدران من ولاية بافاريا الألمانية، أنهما لم يسرقا أي جماجم من قبل.

وأخذ الرجلان الجماجم، التي وضعاها في حقيبة السيارة، من مدفن لعظام الموتى يمكن دخوله دون قيود في منطقة "مولبلينغ" النمساوية

وقامت الشرطة بتحريز الجماجم، وقالت إنه سيتم تحرير بلاغ ضد الرجلين المولعين بثقافة الموتى بعد التحقيق معهما بتهمة تدنيس المقابر

وتستخدم “المدافن العظمية” في تخزين العظام التي لم يعد من الممكن استيعابها في المقابر بسبب نقص المساحة