مافن البستاشيو والتوت الأحمر «طبق مناسب لتجمعات العائلة والأصدقاء في أمسيات رمضان»

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار. الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

يمثل المافن وصفة لتحضير طبق تحلية يمكن تناوله مع الشاي بعد الإفطار، كما يناسب تجمعات العائلة أو الأصدقاء التي تشتهر بها أمسيات شهر رمضان. ويضيف التوت على الطعم مذاقاً مختلفاً عن غيره من وصفات تحضير المافن والكب كيك.

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