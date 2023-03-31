دبي في رمضان.. تجارب فريدة ووجهات عامرة بالحياة

تقدم دبي، التي تشتهر بتنوّعها الثقافي وتراثها العريق، إلى جانب معالمها الشهيرة، وكرم الضيافة، مجموعة من التجارب المميزة لسكان المدينة وزوّارها خلال شهر رمضان، حيث تنعكس روحانيات الشهر الفضيل من خلال التواصل واللقاءات مع الأهل والأصدقاء، إلى جانب الديكورات الرائعة التي تزيّن الشوارع والوجهات المتعددة، وكذلك انتشار الخيم الرمضانية وموائد الإفطار والسحور.

تحتضن دبي مجموعة واسعة من المطاعم التي تقدم تشكيلة متنوعة من موائد الإفطار والسحور، وهو ما يجعل دبي وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك.

وتُعد دبي وجهة مثالية للاحتفال بالشهر الكريم، نظراً لثقافة الضيافة التي تشتهر بها عالمياً، حيث ترحب جميع مرافق دبي، بدءاً من الفنادق ووصولاً إلى المراكز الثقافية، بالزوار بكل حفاوةٍ وكرم، وتدعوهم إلى المشاركة في الاحتفالات خلال الشهر الفضيل.

ويعد مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري وجهة مميزة لابد من زيارتها خلال شهر رمضان المبارك في دبي، حيث يتيح للزوار فرصة تجربة الأنشطة الرمضانية التقليدية في دبي، مثل تجارب الإفطار والسحور وسط أجواء ترحيبية مميزة. كما يتولى فريق العمل الخبير في المركز مهمة تعريف الزوار بالعادات والتقاليد الرمضانية بأسلوب تعليمي وهادف. كما يقدم المركز مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان، مثل جولات على المساجد برفقة دليل سياحي، ودروس الخط الإسلامي، بالإضافة إلى القهوة العربية التقليدية والتمور، ما يوفر تجربة ثقافية غنية للزوار من جميع الأعمار.

وتستقبل مدينة إكسبو دبي معرض حي رمضان المميز لمدة 50 يوماً، مع مجموعة من الاحتفالات والعروض المميزة بمناسبة الشهر الفضيل. وتأخذ الفعالية المميزة الزوار في رحلة مذهلة عبر العالم الإسلامي، تنطلق من الأحياء الإماراتية التقليدية، وتتواصل نحو بلاد الشام، يتبعها شمال إفريقيا وجنوب آسيا، وتنتهي في ربوع الخليج العربي المعاصر. ويسلط المعرض الضوء على المأكولات الرمضانية العالمية والإقليمية، بدءاً من أشهى أصناف المأكولات الشعبية، وصولاً إلى الأطباق التقليدية الأخرى التي تعطي الزوار فرصة الاستمتاع بتجربة إفطار غامرة مع الآخرين، إلى جانب استكشاف المزيد عن أهمية الشهر الفضيل، وأجواء الحب والمودة التي يحملها.

ويحكي متحف الاتحاد قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمنح زواره خلال شهر رمضان تجربة ثقافية فريدة من نوعها مع مجموعة من المعارض التفاعلية وعروض الوسائط المتعددة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخاصة التي تحتفي بالتراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

ويمكن للجمهور وزوار المدينة من مختلف الجنسيات، الاطلاع على ثقافة دبي وتاريخها الغني، من خلال جلسة تصوير برعاية «غلف فوتو بلس». وتصطحب الفعالية الضيوف في رحلة استكشافية عبر شوارع منطقة الكرامة النابضة بالحياة، أحد أهم الأحياء التاريخية في دبي، برفقة مجموعة من خبراء التصوير الفوتوغرافي، الذين يعملون على تزويدك بأفضل النصائح حول كيفية الحصول على أفضل اللقطات، إلى جانب المعلومات التاريخية للوجهة. ويشكل هذا النشاط الترفيهي خياراً مميزاً لقضاء وقت مميز برفقة العائلة والأصدقاء خلال أمسيات شهر رمضان، فضلاً عن التقاط الصور للحظات لا تُنسى.

أنشطة ترفيهية عائلية

وتوفر الإمارة عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية العائلية في الهواء الطلق، بما في ذلك تجارب السفاري الصحراوية الليلية، ورحلات قارب الداو في وقت الغروب، وركوب الجمال، ما يتيح للعائلات فرصة قضاء وقت لا يُنسى خلال شهر رمضان المبارك، واستكشاف الجَمال الطبيعي المميز للإمارة، مع مجموعة من الخيارات الترفيهية التي تلبي جميع التطلعات.

كما تحتضن دبي عدداً من المتنزهات الترفيهية التي تستقبل الزوار حتى وقت متأخر، بما فيها آي إم جي عالم من المغامرات، ودبي باركس آند ريزورتس. وتوفر هذه المتنزهات العديد من الأنشطة الترفيهية العائلية التي تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك مجموعة منوّعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المميزة.

وتشكل مراكز التسوق المشهورة عالمياً في دبي إحدى الوجهات الرئيسة لقضاء وقت مميز، لما تقدمه من مجموعة من الأنشطة والمرافق الترفيهية المناسبة للعائلات خلال شهر رمضان المبارك. ويشكل سوق M2L في مركز دبي المالي العالمي وجهة فريدة للزوار الباحثين عن تجربة رمضانية أصيلة في دبي.

فيما تشكل القرية العالمية وجهة مفضلة للجمهور، على حد سواء، خلال شهر رمضان المبارك. وتنقل الوجهة العائلية متعددة الثقافات الزوار في رحلة ثقافية مميزة عبر العالم مع مجموعة متنوعة من الأجنحة التي تمثل مناطق ودولاً مختلفة. وتقدم القرية العالمية لزوارها تجربة غامرة خلال الشهر الكريم، من خلال الأنشطة والفعاليات العديدة المتنوعة، والتي تحتفي بالتقاليد والثقافة الغنية لدولة الإمارات والعالم العربي.