أردنيون يتعاطفون مع شاب وزع كؤوس ماء على الصائمين.. وكتب عليها: "ادعيلي اتزوجها"

أثار شاب أردني تعاطف الناس ودعواتهم له، حين وزع كؤوس مياه على الصائمين في موعد الإفطار وقد طبع عليها عبارة تطلب من الصائمين أن يدعو له بأن يتزوج من الفتاة التي اختارها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكأس الماء التي تم توزيعها على الصائمين في أحد مساجد الأردن، وقد كتب عليها "ادعيلي اتزوجها"، ما أثار تفاعلا وتعاطفاً واسعين بين الناس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة على "تويتر"، حيث قال أحدهم معلقا: "اللهم يا جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه أسألك أن تجمع بينهما كما جمعت بين اسمائك وصفاتك إنك لاتخلف الميعاد".

وأضاف حساب آخر معلقا: "الله يكتبها له من نصيبه يارب".