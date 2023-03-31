تغريم موظف مدني ياباني 11000 دولار بسبب التدخين أثناء العمل 4512 مرة في 14 عامًا

أُجبر موظف حكومي ياباني في أوساكا مؤخرًا على إعادة 1.44 مليون ين (11000 دولار) من راتبه بعد إدانته بالتدخين أثناء ساعات العمل أكثر من 4500 مرة في 14 عامًا.

عندما يقول الناس إن التدخين أمر مكلف ، فإنهم يشيرون عمومًا إلى تكلفة السجائر ، ولكن في مدن مثل أوساكا ، يخاطر المدخنون بخصم مبالغ كبيرة من رواتبهم إذا تم ضبطهم وهم يدخنون أثناء العمل.

اكتشف موظف بمهنة إدارية هذا الأمر بالطريقة الصعبة بعد تعرضه لغرامة تقارب 11000 دولار عن آلاف السجائر التي تم تدخينها خلال ساعات العمل لمدة 14 عامًا.

الموظف البالغ من العمر 61 عامًا، تبين أنه دخن ما مجموعه 4512 مرة في الـ 14 عامًا ونصف الماضية أثناء وجوده في العمل ، أي ما يعادل 355 ساعة و 19 دقيقة قضى في عدم القيام بعمله.

تم التحقيق مع الجاني واثنين من زملائه الآخرين من حكومة محافظة أوساكا بسبب التدخين أثناء العمل في سبتمبر 2022 ، بعد أن تلقى مكتب الموارد البشرية التابع لهم شكاوى مجهولة بشأن عادات التدخين لديهم.

ومع ذلك ، لم يلتفتوا لتحذيرات المشرفين وكذبوا بشأن التدخين في مقابلة.

ذكرت صحيفة Mainichi Shimbun أن الموظف المدني قد انتهك "واجب الإخلاص" بموجب قانون الخدمة العامة المحلية ، وأجبر على إعادة 1.44 مليون ين من راتبه ، بالإضافة إلى تخفيض أجره لمدة ستة أشهر بنسبة 10٪. كجزاء.

يوجد في أوساكا بعض أكثر قوانين التدخين صرامة في العالم.

إذ تم فرض حظر على التدخين في المباني الحكومية مثل المكاتب والمدارس العامة منذ أكثر من عقدين ، وتم حظر الموظفين الحكوميين من التدخين خلال ساعات العمل في عام 2019.

كانت ردود أفعال الناس تجاه العقوبة متعاطفة بشكل عام. جادل البعض بأن الاضطرار إلى الخروج من الموقع بسبب التدخين كان سيعني إضاعة المزيد من الوقت ، بينما قال البعض الآخر إنه يمكن للمرء أن يضيع الوقت في العمل عن طريق شرب الشاي أو تناول الوجبات الخفيفة أو مجرد الدردشة ، لكن هذه ليست جرائم يعاقب عليها القانون ، على عكس التدخين.

تم الإبلاغ عن حالة مماثلة في عام 2019 ، عندما أُمر مدرس بسداد مليون ين من راتبه بعد إدانته بأخذ حوالي 3400 استراحة دخان غير مشروعة أثناء ساعات العمل.