طفل إماراتي عمره 4 سنوات فقط .. سعيد المهيري يدخل "غينيس" كأصغر كاتب في العالم

سجل الطفل الإماراتي سعيد المهيري رقماً قياسياً عالمياً بموسوعة "غينيس"، ليصبح أصغر كاتب في العالم بعمر 4 أعوام فقط، حيث ألف كتاباً باسم "الفيل سعيد والدب"، ليلحق "سعيد" بأخته الطفلة الإماراتية ظبي المهيري، في سجل أصحاب الأرقام القياسية.

ويذكر أن ظبي المهيري سطع اسمها في موسوعة غينيس، كأصغر ناشرة في العالم وهي في عمر 7 سنوات، وذلك بعد أن باعت أكثر من ألف نسخة من كتابها الأول «كانت لدي فكرة».

وكانت المهيري قد قالت أن «الكتاب يتحدث عن علاقة بنت بأمها وأسرتها وذلك من خلال الحديث عن رحلة العائلة لبيت الجدة». والظبي التي تحلم بأن تصبح في المستقبل عالمة ورائدة فضاء لتكتشف النقطة الحمراء داخل كوكب المشتري، ذكرت أيضاً أن الرسوم في الكتاب البالغ 22 صفحة فكرتها ولكنها استعانت بفنان مختص لرسمها، كما تمنت الظبي أن يقرأ كل الأطفال كتابها.