سورية تصبح أول قاضية محجبة في الولايات المتحدة

أصبحت السورية نادية قحف، أول امرأة مسلمة محجبة تعمل قاضية بالمحكمة العليا في إحدى مقاطعات ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتولت قحف البالغة من العمر 50 عاما، بشكل رسمي مهامها كأول قاضية محجبة في الولايات المتحدة منتخبة عن ولاية نيوجيرسي من قبل المحكمة العليا، بعد أن أدت القسم على نسخة مصحف عتيق ورثته عن جدتها في دمشق.

ورشح نادية للمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي قبل عام، حيث ستعمل قاضية في المحكمة العليا في مقاطعة باسيك.

وعلى الرغم من أنها ليست أول امرأة مسلمة تعمل كقاضية ولاية، إلا أنها أول مسلمة ترتدي الحجاب.

وعملت نادية محامية مختصة في قضايا الأسرة والهجرة في مدينة وأين بولاية نيوجيرسي، ورئيسة للمركز الإسلامي في مقاطعة "باسياك"، كما عملت مستشارة قانونية في مؤسسة "وفا هاوس"، وهي منظمة غير ربحية مهتمة بقضايا العنف المنزلي والخدمات الاجتماعية.

كما شغلت عضوية مجلس إدارة في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية فرع نيو جيرسي منذ عام 2003، وهي منظمة متخصصة في الدفاع عن الحقوق المدنية.

وانتقلت نادية إلى الولايات المتحدة قادمة من سوريا منذ كانت في الثانية من عمرها.