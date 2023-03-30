قمر الدين.. فوائد غذائية عالية

يدخل قمر الدين قائمة المشروبات الرمضانية، إذ يحضر على الموائد تماماً كمشروب الجلاب أو التمرهندي.

ويزخر قمر الدين المصنوع من المشمش المجفف، بكثير من الفوائد الغذائية، على الرغم من أن احتوائه على نسب عالية من السكر، هو أكثر ما يعيبه، إذ تصل السعرات الحرارية في الكوب الواحد إلى 260 سعرة حرارية، وتصل نسبة الكربوهيدرات إلى 18 غراماً، فيما تقدر نسبة الألياف بتسعة غرامات في الكوب الواحد.

ويمكن تحضير هذا المشروب في المنزل، من عجينة المشمش المجفف التي توضع في الماء المغلي، ثم يتم تناوله بارداً.

ويحمل قمر الدين كثيراً من الفوائد الغذائية، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتقليل فرصة التعرض للأزمات القلبية. كما يحتوي على نسبة من البوتاسيوم الذي يحافظ على معدل ضغط الدم في الجسم، وكذلك الحديد الذي يسهم في حماية الجسم من فقر الدم.

أيضاً يساعد تناول قمر الدين بلا إفراط على تقوية الجهاز المناعي، والحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة. بينما تعمل نسبة الكالسيوم المتوافرة فيه على الحماية من التعرض لهشاشة العظام. ويحتوي هذا المشروب على نسبة جيدة من فيتامين «أ»، ما يجعله مهماً في علاج حب الشباب، وتحسين نضارة البشرة.

وعلى الرغم من المنافع الكثيرة التي يحملها المشروب، فإن تناوله بكثرة قد يسبب بعض الأضرار، ومنها ارتفاع السكر في الدم بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر، ولهذا يُنصح مرضى السكري بتجنبه. كما يؤدي إلى زيادة الوزن في حال تناوله بكميات، إلى جانب تأثيره على الجهاز الهضمي عند البعض.

• 260 سعرة حرارية في الكوب الواحد.

• من المشروبات التي تحضر على الموائد الرمضانية دوماً.