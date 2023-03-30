«رمضان في دبي».. ذكريات ومذاقات لن تُنسى

توفر حملة «رمضان في دبي» هذا العام مجموعة من التجارب الفريدة التي يمكن أن يستمتع بها سكان وزوار المدينة خلال الشهر الفضيل الذي يجتمع فيه الناس على الخير والمحبة، فهو شهر التواصل وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلات وعيش ذكريات لا تُنسى.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تنظم الحملة طوال الشهر الفضيل مجموعة من التجارب الثقافية وفعاليات المأكولات وتذوق الأطعمة التقليدية والمبتكرة على مستوى المدينة، بما فيها الإفطار والسحور، من الخيم الرمضانية إلى وجهات تناول الطعام الاستثنائية، حيث تستمتع العائلات والأصدقاء بتجربة استثنائية في أجواء أصيلة.

وطوال رمضان تنظم فعاليات الإفطار والسحور في الخيم الرمضانية التقليدية في أنحاء المدينة، ويمكن للزوار والأصدقاء والعائلات التجمع معاً للاستمتاع بهذه التجارب الثقافية طوال الشهر الكريم. وخلال «رمضان في دبي»، سيحظى سكان المدينة وزوارها بالفرصة لخوض تجارب استثنائية في أماكن فريدة والاستمتاع بمأكولات شهية سيبقى طعمها في الذاكرة.

وخلال الفترة من الغد وحتى التاسع من أبريل المقبل وضمن الدورة الأولى لـ«مهرجان شارع المأكولات في رمضان» يمكن تذوق الأطعمة التقليدية والتراثية في أكثر من 50 مطعماً، مع العديد من القوائم الخاصة، إضافة إلى العروض الترويجية والترفيهية في منطقة الشيخ حمدان كولوني، الكرامة، من الإفطار إلى السحور وتذوق النكهات اللذيذة في شوارع دبي.

واستمتعوا بزيارة أحد الأسواق الرمضانية المنتشرة في أنحاء المدينة لتناول الإفطار والاستمتاع بالأجواء الرمضانية وشراء هدايا العيد، ومشاهدة العروض الموسيقية والفنية، والاستمتاع بالمجسمات الضوئية والأجواء الاحتفالية.

ولا تفوتوا الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية وتذوق الأطباق اللذيذة كل مساء حتى 21 أبريل المقبل في سوق «تايم أوت ماركت دبي» الذي يتضمن 17 مطبخاً متنوعاً.

كما يمكن التوجه إلى حديقة بحيرة البرشاء لزيارة سوق حديقة البرشاء الرمضاني من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل من اليوم وحتى الأول من مايو المقبل، حيث يُعد السوق مكاناً مثالياً لقضاء أوقات رمضانية مميزة مع العائلة والأصدقاء، والتمتع بتذوق الأطباق العالمية الشهية، بالإضافة إلى الترفيه الموسمي والمسابقات. ولا تنسوا زيارة متاجر التجزئة لشراء هدايا العيد للأحباب وأفراد العائلة.

استرخاء وترفيه

خلال حملة «رمضان في دبي» يمكن قضاء وقت رائع في الهواء الطلق في «حتا هب»، مع فرصة للاسترخاء واللعب وتذوق أشهى المأكولات العالمية والاستمتاع بمجموعة من وسائل الترفيه، وزيارة مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة من التاسعة عصراً حتى منتصف الليل، من اليوم وحتى الأول من مايو المقبل.

• الخيم الرمضانية وجهات مميزة تتيح للعائلات تجربة استثنائية في أجواء أصيلة.

• حديقة بحيرة البرشاء تستضيف من اليوم سوقاً رمضانياً يفتح أبوابه من الرابعة عصراً.