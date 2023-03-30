ضيف جديد ينضم إلى غابة دبي الاستوائية المغلقة

أعلنت «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة التي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في دبي، عن انضمام زوج من حيوان الإيكيدنا قصير المنقار، الأول من نوعه في المنطقة، إلى عائلتها في الخامس من أبريل المقبل.

ويعد حيوان الإيكيدنا من فصيلة الثدييات الوحيدة في العالم التي تتكاثر بوضع البيض، وستتيح «ذا جرين بلانيت» للزوار فرصة اللقاء والتفاعل مع هذا الحيوان المميز والتقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة للاستماع إلى حديث خبير أحياء سيقدم معلومات شيقة حول نمط حياة هذا الحيوان ونظامه الغذائي وموائله والعديد من الحقائق الممتعة الأخرى.

وقالت رئيسة العمليات والمشرفة في ذا جرين بلانيت دبي سارة ستيفنز: «يسعدنا استضافة حيوان الإيكيدنا، الأول من نوعه في المنطقة، إذ تمثل هذه المخلوقات الرائعة التي تعيش في أستراليا وجزيرة تاسمانيا إضافة فريدة إلى العائلة الاستثنائية من الحيوانات التي تحتضنها الغابة، فهناك الكثير الذي ينبغي رؤيته ومعرفته عن هذه الحيوانات الفريدة، ونفخر بكوننا السباقين في تقديم هذه التجربة التعليمية لضيوفنا والمساهمة في نشر الوعي والمعرفة بالأنواع المختلفة من الحيوانات، وتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ عليها». وتقدم «ذا جرين بلانيت» لضيوفها من جميع الأعمار مجموعة من الأنشطة وتجارب لقاء الحيوانات والتفاعل معها. وتحتضن أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات البرية.

سارة ستيفنز: «هذه المخلوقات الرائعة التي تعيش في أستراليا وجزيرة تاسمانيا تعد إضافة فريدة إلى العائلة الاستثنائية من الحيوانات التي تحتضنها الغابة».

• 3000 نوع من النباتات والحيوانات البرية التي تتوزع على أربعة مستويات داخلية في الغابة.