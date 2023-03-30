جنيفر أنيستون: العالم بحاجة إلى الفكاهة

ترى الممثلة الأميركية جنيفر أنيستون أن «الكوميديا تطورت والأفلام تغيرت، وبالتالي بات الأمر دقيقاً إلى حدٍّ ما، إذ بات من الضروري توخي الحذر بصورة كبيرة، ما يصعّب الأمور على الممثلين، فحلاوة الكوميديا تكمن في أن يضحك الشخص على نفسه وعلى الحياة».

وقالت النجمة الأميركية خلال حلقة نقاشية في باريس عن فيلم «موردر ميستري 2» الكوميدي الذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب آدم ساندلر، والذي ستطرحه «نتفليكس» غداً: «العالم بحاجة إلى الفكاهة. لا ينبغي أن نأخذ الأمور على محمل الجد إلى حدّ كبير، وتحديداً في الولايات المتحدة حيث الجميع منقسمون».

وأشارت إلى أن سيناريو عمل كمسلسل «فريندز» الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً في تسعينات القرن الماضي وحظيت هي بشهرة واسعة بفضله، لن يكون ممكناً بالتفاصيل نفسها حالياً: «هناك جيل جديد بالكامل، فالأطفال الذين يشاهدون حلقات (فريندز) حالياً يجدونها مسيئة»، في إشارة إلى موجة «ووك»، أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز.

أما آدم ساندلر، فقال بنبرة مزاح: «هل تعلمون ماذا تغيّر أيضاً في الكوميديا؟ الملابس»، وتوجّه إلى أنيستون بالقول: «أتذكرين عندما بدأنا العمل في المجال الكوميدي؟ كانوا يوفرون لنا موازنة محدودة ويقولون لنا ارتدوا أفضل ما يمكنكم بهذا المبلغ. أما اليوم فيريدون منا أن نبدو مذهلين، وبات الجهد الذي علينا بذله كبيراً جداً».