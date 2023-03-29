كريم بروليه بالقهوة العربية.. «حلي صيامك» مع سارة الشحي

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار، الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

تعتمد هذه الوصفة على كريم بورليه، وهو نوع من الحلوى الغربية، مع إضافة النكهة العربية الأصيلة من خلال القهوة العربية والزعفران الذي يتسم إلى جانب طعمه المميز، بتأثيره في إنقاص الوزن.

المقاديـر

■500 غرام كريمة طبخ.

■5 صفار بيض.

■80 غرام سكر أبيض.

■1/3 ملعقة صغيرة ملح.

■ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير

1 على نار هادئة نضع الكريمة مع القهوة العربية حتى يسخن الخليط لمدة 5-8 دقائق.

2 على حمام مائي نخلط صفار البيض مع السكر ونقلب باستمرار حتى نتأكد أن السكر ذاب تماماً ثم نرفعه عن النار.

3 نصفي خليط الحليب من القهوة العربية ونتركه جانباً.

4 نسكب خليط الحليب بالتدريج على خليط البيض ونتأكد أن البيض لن يتكتل.

5 نوزع الخليط على قوالب للخبز ونضعها في صينية خبز مع ماء وندخلها الفرن لمدة ساعة، أو حتى يتماسك الخليط من الأطراف.

6 نتركه يبرد في حرارة الغرفة، ثم ندخله البراد ليوم كامل. يرش بالسكر ويحرق لتكوين طبقة مقرمشة.. ويقدم بالعافية.

لمشاهدة عملية تحضير كريم بروليه بالقهوة العربية.. بالفيديو، يرجى الضغط على هذا الرابط.



للإطلاع على عملية تحضير كريم بروليه بالقهوة العربية.. بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.