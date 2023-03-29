«تشات جي بي تي» يغشش نصف طلاب جامعات بريطانيا

كشف خبيربريطاني في مجال التعليم أن نصف طلاب الجامعات يستخدمون روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» لشركة «أوبن إيه أي» في الغش، محذراً من أن الذكاء الاصطناعي أوجد انتشاراً هائلاً للغش، ما يشكل تهديداً كبيراً لصدقية الأوساط الأكاديمية.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن ريهان حق من شركة «ميتاتالنت» للذكاء الاصطناعي في بريطانيا: «نحن بالفعل في المرحلة التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي كتابة مشاريع كاملة، ومن ثم يمكن لأداة أخرى للذكاء الاصطناعي إعادة صياغتها لجعل الذكاء الاصطناعي غير قابل للكشف»، مشيراً إلى احتمال أن يكون نصف الطلاب يستخدمون الأداة لخداع النظام التعليمي في الامتحانات والمقالات.