فلاورد تفوز بالجائزة الفضية في جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023

فازت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة بجائزة ستيفي ® الفضية في الإنجازات المبتكرة في مجال النمو المؤسسي بجوائز ستيفي® الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

هذا العام، تم تقديم أكثر من 800 ترشيح من مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فئات مختلفة وتم تحديد الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية من خلال متوسط الدرجات من قبل أكثر من 150 خبير حول العالم في ستة لجان تحكيم. أقيم حفل تكريم الفائزين بتاريخ 18 مارس بفندق والدورف أستوريا في إمارة رأس الخيمة – الامارات العربية المتحدة.

تشهد شركة فلاورد نمواً متسارعاً منذ إنشائها، حيث توسعت خدماتها من دولة واحدة في بداياتها لتشمل ما يقارب 40 مدينة في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة خلال الأعوام القليلة الماضية. وبالإضافة الى ذلك، انضم إلى فريق فلاورد أكثر من 600 موظف جديد في العام 2022 ليصل عدد أعضاء فريقها إلى أكثر من 1200 شخص. وقد أعلنت الشركة عن إغلاق جولتها الاستثمارية قبل الطرح العام الأولي Series C بقيمة 156 مليون دولار حيث سيتم استخدام هذه السيولة للاستمرار برفع مستوى خدماتها والحفاظ على لقبها في الإنجازات المبتكرة في مجال النمو.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني: ""يشرفنا الفوز بجائزة ستيفي في فئة الإنجازات المبتكرة في مجال النمو، وهو برنامج الجوائز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعترف بالابتكار في مكان العمل. الابتكار هي واحدة من قيمنا في فلاورد، ونحن ندفع أنفسنا باستمرار لخلق حلول جديدة ومبتكرة لعملائنا."

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

جوائز ستيفي ®الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من 18 بلد. وتعتبر جوائز "ستيفي® " من الجوائز المرموقة في عالم الأعمال، حيث تكرّم الإنجازات المتميزة في أماكن العمل عبر برامج عدة مثل: جوائز "الأعمال الدولية" والتي أطلقتها قبل 20 سنة.