«أسبوع دبي» يرسخ مكانتها عاصمة عالمية للموضة

أكد أسبوع دبي للموضة أن النسخة الأولى من الحدث الذي نظم في حي دبي للتصميم، شهدت نمواً في حجم طلبات تأكيد الحضور بـ55% مقارنة بتلك المسجّلة خلال أسبوع الموضة العربي الذي نظم في مارس الماضي.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، إن عروض أسبوع دبي للموضة شهدت إقبالاً لافتاً من محبي الأزياء وأبرز جهات القطاع، إذ شاركت في الحدث مجموعة كبيرة من المصمّمين والجهات الراغبة في الشراء من عواصم الأزياء العالمية الكبرى. وأضافت أن «أسبوع دبي للموضة هو الحدث الأمثل لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً خامسة للموضة، إلى جانب باريس وميلانو ولندن ونيويورك، إذ أظهر المصمّمون المشاركون في الحدث أعلى مستوى من الإبداع والحرفية».

وتضمن أسبوع دبي للموضة الذي أضيف أخيراً إلى قائمة أسابيع الموضة العالمية، مجموعة متنوّعة من عروض الأزياء والبرامج الغنيّة بالأنشطة والفعاليات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي جاكوب أبريان: «أثبتت النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة أن لهذا الحدث آفاقاً واعدة جداً».