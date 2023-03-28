دراسة: 300 مليون وظيفة إلى زوال.. الذكاء الاصطناعي «يلتهم» سوق العمل

توقع بنك «غولدمان ساكس» الأمريكي اندثار حوالي 300 مليون وظيفة شاغرة من سوق العمل العالمي في السنوات العشر المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي.

ويقول المحللون في دراسة أجراها البنك ونقلتها وكالة «بلومبرغ»، و(سبوتنيك) اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي بي تي» ستعطي دفعة لإنتاجية العمالة التي ستنمو بنسبة 1.4% سنويًا.

ويقدر الباحثون أن سبعة من كل 10 عمال في الولايات المتحدة سيتأثرون بالذكاء الاصطناعي في عملهم.

ومن المرجح أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العاملين في المكاتب والمستشارين القانونيين حسب بلومبرغ.