شاعر سوري يتهم مسلسل عن الامام الشافعي «بسرقة» قصيدة له

قال شاعر سوري إن أبيات شعر وردت على لسان الفنان المصري خالد النبوي الذي يؤدي شخصية الإمام الشافعي أحد أبرز علماء المسلمين في الفقه، من شعره وليست للإمام الشافعي.

وقال الشاعر حذيفة العرجي أنه في الحلقة الخامسة من مسلسل «رسالة الإمام»، القى خالد النبوي قصيدة، وهي من تأليفه وكتبها منذ عشر سنوات، مستنكراً ما اعتبره «جهل» المشرفين على المسلسل بتاريخ الإمام.

وتابع: «ما حصل في المسلسل يدل على جهل فظيع لصنّاع العمل بهذا الإمام العظيم وبلغته الشعرية على وجه التحديد، ولك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه بتصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرؤوا سيرته أصلاً».

يشار إلى أن مسلسل «رسالة الإمام» كان يحمل اسم «الإمام الشافعي»، وتم استبداله وتغييره إلى «رسالة الإمام»، حسب طلب الأزهر.

والمسلسل من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، ومحمد العمروسي، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.

ومنذ البدء في بثه مع بداية شهر رمضان الكريم، تعرض المسلسل التاريخي لانتقادات حادة، وتعرض لانتقادات كثيرة رصدت فيه أخطاء تاريخية إضافة إلى ركاكة اللغة وضعفها مقارنة بمسلسلات تاريخية تناولت الفترات التاريخية المشابهة.