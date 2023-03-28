مصرع ملكة جمال برازيلية قفزت من الطابق السادس هربا من حريق (صور)

لقيت ملكة جمال برازيلية مصرعها بعد أن قفزت من شرفة شقتها في الطابق السادس هربا من حريق، ونقلت ملكة الجمال مايارا نيتاو (27 عاما) إلى مستشفى قريب، لكنها توفيت متأثرة بجراحها.

وتوجت مايارا ملكة للجمال في شهر يناير الماضي، وكانت تشارك في مسابقات ملكات الجمال منذ عام 2019، وفازت بإجمالي 9 ألقاب.

وونقلت (RT)عن صحيفة «ميرور» البريطانية أن شقيق مايارا البالغ من العمر 23 عاما، نقل إلى المستشفى أيضا للعلاج عقب استنشاقه الدخان، ويقول الأطباء إن حالته مستقرة الآن، وأفادت الصحيفة بأنه علم بوفاة شقيقته بعد 24 ساعة من الحريق.

ووبحسب الصحيفة وقع الحريق في حي «إيتيم بيبي» الفاخر في ساو باولو، وانتشرت النيران بسرعة في شقة ملكة الجمال، الواقعة في الطابق السادس.

ولا يزال التحقيق مستمرا في سبب الحريق، الذي تطلب 14 عربة إطفاء و40 من رجال الإطفاء لإخماده.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء الكابتن فيليبي فيليس دوس سانتوس: «بدأ الأمر من الداخل.. ليس لدينا معلومات عن السبب حتى الآن.. لكن النيران لم تطل شققا أخرى».