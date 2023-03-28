مهووس يقتحم حضانة أطفال لسبب غريب

اعتقلت الشرطة في نيويورك رجلًا غريب الأطوار اقتحم حضانة للرعاية النهارية للأطفال أثناء إغلاقه، ليسرق حفاضات وأغذية أطفال وترك ملاحظات خطية وراءه تشير إلى أنه "يريد أن يكون طفلة".

ونقلت محطة "سي بي اس أيوا" عن الشرطة أنها احتجزت دانيال سيلر، 65 عامًا في 18 فبراير الماضي بعد وقت قصير من خروجه من الباب الخلفي لمركز تعليم ورعاية الأطفال "فيليك رود".

وأخبرت مديرة المركز الشرطة أن أحد الموظفين عثر على 120 دولارًا مع مذكرة مكتوبة بخط اليد يسأل صاحبها عما إذا كانت الحضانة تحتوي على حفاضات بحجم كبير، وما إذا كان الموظفون مستعدون للتعاون "واللهو معه".

وذكرت المديرة حينها إنهم اتصلوا على الفور بالشرطة عند اكتشاف عملية الاقتحام، وقرروا تركيب كاميرا مراقبة.

وقالت المديرة إنه تم العثورعلى مذكرة مماثلة، إلى جانب 200 دولار، وبعد تلقي تنبيه بأن النظام الأمني قد تم تفعيله صباح يوم السبت قالت المديرة إنها وصلت إلى المركز لتجد شخصًا قد عبث بحفاضات الأطفال وصناديق احتياجاتهم وترك ملاحظة أخرى والمال.

وأضافت إن المذكرة تضمنت مقاسات سراويل وأحذية وفساتين، مشيرة أن الرجل كشف أنه يحب التظاهر بكونه كطفلة رضيعة وأنه أطلق على نفسه اسم "بيبي دانييل".

وبعد تلقي تنبيه آخر، قالت المديرة إنها اتصلت برقم النجدة وشاهدت فيديو للمراقبة يظهر رجلاً يلعب بالحفاضات ويجمعها معًا لصنع واحدة كبيرة. وقالت إن الرجل دخل الحمام ، وارتدى الحفاضات قبل أن يخرج من المبنى.

كما قالت إنها تبين لها لاحقًا أنه كان شرب نصف زجاجة من الحليب الاصطناعي، واستخدم مريلة طفل وسرق ثلاث حفاضات.

وقال توني داجوستينو، مالك الحضانة إن الحضانة تتعاون مع التحقيق وتركز على سلامة الأطفال. وقال إن المركز أجرى تغييرات لزيادة الأمن ، بما في ذلك أقفال الأبواب.