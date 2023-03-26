رغم الحملات المتواصلة ضد زواج القاصرات.. الأردن يزوّج حوالي 6 آلاف طفلة في عام

كشف التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2022، في الأردن، عن زواج 5824 طفلة العام الماضي دون سن 18 عاماً.

وأظهرت الأرقام الصادرة انخفاضا في عقود الزواج العادي والمكرر وذلك مقارنة بعقود عام 2021، حيث بلغت أعداد العقود 63834 عقداً، وبنسبة انخفاض 15.2%.

وتعتبر الأوضاع الاقتصادية من أكثر الأسباب التي تقف وراء العزوف عن الزواج، حيث كانت الآثار السلبية التي تركتها جائحة كورونا (كوفيد-19) وخاصة الآثار طويلة الأمد، وراء انخفاض عقود الزواج، وكذلك الفقر والبطالة، والتغيرات الديمغرافية، والاجتماعية من جهة أخرى.

وسجل التقرير انخفاضا في أعداد زواج القاصرات عام 2022 عن 2021 بواقع 2215 عقدا، وأظهرت البيانات التفصيلية التي جاءت في تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2022، انخفاضاً في أعداد عقود زواج القاصرات (من هن دون سن 18 سنة)، حيث بلغت أعداد العقود 5824 عقداً عام 2022 وبنسبة 9.1% من مجموع عقود الزواج العادي والمكرر. مقارنة بعام 2021، حيث بلغت عدد عقود زواج القاصرات 8039 عقداً عام 2021، بما نسبته 10.7% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر لنفس العام والتي بلغت 75360 عقداً.

وينشط عدد من المنظمات والجمعيات النسوية في الأردن ضد زواج القاصرات وينظمن حملات متواصلة للحد منه.