28 كلغ من العود و300 لتر من العطور لتبخير "المسجد النبوي"

كشفت وكالة المسجد النبوي ممثلة بإدارة التطييب أنها تقوم سنويا ومن بداية شهر رمضان المبارك بتبخير المسجد النبوي وتطييب زائريه بأجود أنواع الطيب والبخور والعود الفاخر وذلك على عدة فترات على مدار اليوم.

وقالت الوكالة أنه يتم تبخير المسجد النبوي وتطييبه بـ 28 كيلوغراما من العود الطبيعي الفاخر، و300 لتر من العطور والدهون الفاخرة، وذلك عبر أكثر من 1400 جولة لتطييب المسجد النبوي وزواره برائحة المسك والعنبر والعود خلال شهر رمضان المبارك.