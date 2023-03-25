مفاجأة كبيرة تنتظر مستخدمي "تويتر" بعد 6 أيام

كشفت شركة "تويتر" أنها ستشرع الأسبوع المقبل في إزالة ما يسمى بـ"علامات التحقق القديمة" من حسابات عدد كبير من المستخدمين.

وأوضحت أن الخطوة التي تستهدف العلامة المعروفة بـ"العلامة الزرقاء المجانية" ستبدأ في الأول من شهر أبريل المقبل.

وسيجري الاقتصار فقط على "العلامات الزرقاء" لدى المشتركين، الذين سيدفعون اشتراكات شهرية وأعضاء المنظمات المعتمدة.

وذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن خطوة تويتر في أبريل المقبل تعني أن العديد من الموسيقيين والممثلين والصحفيين والمؤلفين وغيرهم سيفقدون علامتهم الزرقاء.

وكان مالك الموقع الجديد الملياردير الأميركي إيلون ماسك وعد بتوقيف العمل بالعلامات الزرقاء القديمة، قائلا إنه تم تسليمها بطريقة "فاسدة وغير منطقية".

وتؤكد العلامة الزرقاء أن الحساب تم التحقق منه بواسطة "Twitter".

وبموجب النظام الجديد، سيكون الحصول على العلامة الزرقاء مقتصرا على المستخدمين، الذين سيدفعون نحو 8 دولارات شهريا، إلى جانب أعضاء المنظمات والحكومات.

وكان "تويتر" قبل هذا الإعلان يمتلك نحو 423 ألف حساب تم التحقق منها.

والمشتركون في هذا النظام الجديد سيكون بإمكانهم تعديل تغريداتهم وتحميل فيديوهات عالية الجودة ومشاهدة الإعلانات بشكل أقل.