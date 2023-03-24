صداقة ملهمة بين اثنين من أصحاب الهمم تثمر 10 آلاف شجرة

أسفرت صداقة بين اثنين من أصحاب الهمم الخاصة إلى قلب أرض جرداء في مقاطعة صينية إلى غابة مورقة ومزدهرة، وذلك بعدما قرر رجلان من أصحاب الهمم تحدي إعاقتهما وتحويل تلك الأرض الجافة لما هو خير وفائدة لمجتمعهما المحلي.



ونشر موقع "بزنيكد" المصور قصة الصديقين جيا هياشيا وجيا يونكي وحكاية مثابرتهما الرائعة لتشجير منطقتهما الجرداء رغم إعاقتهما الكبيرة.

بدأ كل شيء عندما قرر كل من هايشيا وصديقه وينكي القيام بشيء حيال التصحر القائم في منطقتهما، وذلك عبر القيام بحملة تشجير امتدت لأكثر من عقد من الزمن.

لكن ما يجعل قصتهما ملهمة هو وضعهما الخاص. فهايشيا، البالغ من العمر 53 عامًا، ولد مصابًا بإعتام عدسة العين الخلقي الذي انتهى به إلى إصابته بالعمى في عينه اليسرى. ثم في حادث عمل أصيب بالعمى في عينه اليمنى. من جهته فقد وينكي، البالغ من العمر 53 عامًا، ذراعيه في حادث في سن الثالثة. بعد أن أصبح هايشيا أعمى في كلتا عينيه ، كان من الصعب جدًا على هذين الصديقين العثور على عمل.

ومع عدم وجود خيارات أخرى، قرر الاثنان استئجار ثمانية أفدنة من الأراضي التي كانت تقع بالقرب من ضفة النهر في منطقتهما وذلك بسعر خاص من الحكومة المحلية. وكان هدف الصديقين هو زراعة الأشجار التي من شأنها أن تساعد الأجيال القادمة عبر خلق بيئة طبيعية أفضل، حيث ذكر الموقع أنه بسبب ما تم زراعته من الأشجار والعمل الجاد لهذين الرجلين فإن معاناة قريتهم من الفيضانات تراجعت. وقد قدرت مصادر محلية أن يكون الاثنان قد تمكنا من زرع عشرة آلاف شجرة خلال الاثني عشر عاما الماضية.

وتعلم الاثنان خلال رحلتهما الطويلة تلك لإنشاء غابة طبيعية التغلب على إعاقتهما عبر مساعدة بعضهما البعض. فهما يستيقظان في السابعة صباحًا، ثم يتوجهان إلى أرضهما لبدء العمل لهذا اليوم. ويحمل وينكي هايشيا فوق النهر على ظهره ، بينما يصعد هايشيا إلى أعلى الأشجار لقطع الأغصان ، وبعد التسلق من الشجرة ، يحفر هايشيا حفرا في الأرض لزراعة الشتلات وبعد ذلك، يعتني وينكي بالأشجار عن طريق سقايتها.

ويحصل الاثنان على أموال من الحكومة، إلا أنها لا تكفي لشراء حاجتهما من الشتلات الزراعية مما دفعهما إلى الاعتماد على أخذ قصاصات من الأشجار المزروعة ثم غرسها والاعتناء بها حتي تصبح شجرة جديدة.

ونظرًا لعملهما الجاد وتفانيهما، فقد تلقيا الكثير من الاهتمام والدعم بعد أن ساعدت الأخبار المحلية على انتشار قصتهما على نطاق واسع. وتبرع بعض الأشخاص بالمال لهما حتى يتمكنا من الاستمرار في دعم أسلوب حياتهما وإعالة مجتمعهما.

ولاحقا يذكر الموقع المصور أنه من حسن حظ هايشيا ، فقد عرض فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية مساعدته على استعادة البصر في عينه اليسرى بفضل عملية جراحية ناجحة.