بودنج التمر.. «التمور من المكونات الأساسية في الوصفات الإماراتية»

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار، الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات. للتمور مكانة خصوصاً لدى سكان الإمارات والخليج بشكل عام، فهي بركة البيت والغذاء الرئيس للكبار والصغار منذ القدم، ومازالت تمثل جزءاً مهماً من مكونات الوصفات الإماراتية، سواء التقليدية أو التي يتم تقديمها بطريقة تجمع بين التراث والعصرية.

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