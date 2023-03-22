مبادرة «أبطال رمضان» تعود مع «رغيف العطاء» في دبي

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الرابعة من مبادرتها الإنسانية «أبطال رمضان» تحت شعار «رغيف العطاء» لترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على المساهمة بالتبرع لدعم مبادرة «خبز السبيل» الهادفة إلى توفير الخبز الطازج على مدار الساعة من خلال مجموعة آلات ذكية مخصصة لتحضير الخبز ومنحه مجاناً إلى المحتاجين.

وأعلنت الهيئة أن المبادرة تعد نموذجاً مبتكراً من العمل الخيري، إذ تسعى بالتعاون مع «مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف الهبة» المندرجة تحت «أوقاف دبي» و«طلبات الإمارات» إلى زيادة عدد الآلات وتوسيع رقعة تواجدها حول دبي والإمارات، إلى جانب إتاحة المجال أمام كل شرائح المجتمع للمساهمة في المبادرة التي تتبنى مبدأ «التمويل المجتمعي قصير الأجل».

وأكدت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة» شيماء راشد السويدي، أن المبادرة تعكس القيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في نفوس مجتمع الإمارات، وتسعى إلى تعزيز الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع المحلي، مضيفة: «تمتلك الإمارات سجلاً حافلاً ومشرفاً في العمل الخيري، مكنها من ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للخير والعمل الإنساني المستدام، ما يعكس جهودها في هذا المجال».

وأشارت إلى أن مبادرة «أبطال رمضان» تجسد التزام «دبي للثقافة» بمسؤوليتها المجتمعية. وتابعت: «تواصل الهيئة من خلال المبادرة رسالتها الإنسانية وسعيها لنشر التسامح بين أفراد المجتمع، وإبراز ما يتمتع به من قيم سامية، إلى جانب إلهام رواد العمل الخيري والإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء وتحفيزهم على الاستمرار بالعطاء»، وعبرت عن اعتزازها بإعادة إطلاق المبادرة التي تدعم أهداف «عام الاستدامة» الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإضاءة على جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

من جهتها، قالت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة زينب جمعة التميمي: إن «المبادرة تهدف إلى مساندة الأسر المتعففة وموظفي الخدمات الأساسية عبر توفير الخبز مجاناً من خلال آلات ذكية مخصصة موزعة على مجموعة منافذ تجارية معتمدة».

أما المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات» تاتيانا رحال، فقالت: إن «المبادرة تعكس شراكتنا الطويلة مع (دبي للثقافة) التي مكنتنا من تسخير تقنياتنا من أجل الخير، عبر إتاحة إمكانية التبرع بسهولة وأمان من خلال تطبيقنا الذكي على مدار العام». وأضافت: «ينصب تركيز طلبات في الدولة والمنطقة على تحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يتماشى مع جهود الإمارات التي تستضيف هذا العام مؤتمر الأطراف COP28»، معربة عن اعتزازها بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة لرد الجميل بطريقة مبتكرة ومستدامة، من خلال السماح للجمهور بدعم حملة «رغيف العطاء».

تلاحم إنساني

تمكنت مبادرة «أبطال رمضان» على مدار السنوات الماضية من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، راسمة صورة معبرة عن التلاحم الإنساني بين أفراد المجتمع الإماراتي. وتأتي المبادرة ضمن مشاريع ومبادرات إبداعية وثقافية وتراثية متنوعة تسعى من خلالها «دبي للثقافة» إلى تعزيز مفهوم العطاء كثقافة وأسلوب حياة في المجتمع.