توقيف مضيفات طيران بحقائب مليئة بالمخدرات

ألقي القبض على مجموعة من المضيفات من الخطوط الجوية الفيتنامية للاشتباه في تهريبهن المخدرات بعد العثور على 11.4 كيلوغرام من المخدرات مخبأة بين أمتعتهم في علب معجون أسنان على متن رحلة من فرنسا إلى فيتنام.

تم القبض على ثلاثة مضيفات عاديات، ومديرة مقصورة الضيافة على متن الطائرة، بعد هبوطهم في مطار تان سون نهات الدولي في مدينة هو تشي مينه من باريس صباح الخميس الماضي.

وقالت السلطات الفيتنامية يوم الجمعة الماضي إن توقيف المضيفات كان بسبب الاشتباه بأمتعتهن حيث اكتشف ضباط مكافحة المخدرات 8.4 كيلوغرامات من الأقراص الرمادية و 3 كيلوغرامات من المسحوق الأبيض مخبأة في علب معجون أسنان. وتم تحديد المواد بكونها أقراص اكستاسي ( أقراص بلوغ النشوة) والكوكايين والكيتامين ، وفقًا لإذاعة آسيا الحرة.

وبحسب التقارير المحلية، بدت على المضيفات الصدمة عندما استجوبتهن الشرطة. وقالت إحداهن أن شخصًا في فرنسا دفع لهن 10 ملايين دونج فيتنامي (424 دولارًا) لحمل الطرود في أمتعتهم. ووافقت المضيفات اللواتي تم وصفهن من قبل متحدث باسم الخطوط الجوية الفيتنامية بأنهن شابات بخبرة عمل محدودة في الشركة ، على الصفقة دون فحص "الطرد" بعناية ، بدعوى أنهن كن مرهقات بعد رحلة طويلة.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الخطوط الجوية الفيتنامية قالت يوم الجمعة إنها أوقفت طاقمها الجوي.

وتشتهر فيتنام على نطاق واسع بتطبيق بعض أقسى عقوبات المخدرات في العالم ، حيث قد يُحكم على المدانين بتهريب أكثر من 100 جرام من المخدرات بالسجن مدى الحياة أو الإعدام.

ومنذ بداية العام، كانت هناك ثماني حالات لتهريب المخدرات في مطار تان سون نهات الدولي، وهو أكثر المطارات ازدحامًا في فيتنام. وصادر المسؤولون بالفعل ما يقرب من 15 كيلوغرامًا من المخدرات في الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما ذكرت إدارة الجمارك في مدينة هوشي منه، في عام 2019، تم إلقاء القبض على أحد أفراد طاقم الطائرة من شركة الطيران الماليزية ماليندو، بسبب عمله مع عصابة مخدرات في تهريب ما قدر بحوالي 14 مليون دولار من المخدرات من آسيا إلى المدن الأسترالية على مدى عدد من السنوات.