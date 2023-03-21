«دبي للثقافة» تُطلق «أبطال رمضان 4» بحلّة جديدة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق النسخة الرابعة من مبادرتها الإنسانية «أبطال رمضان» تحت شعار «رغيف العطاء» لترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على المساهمة بالتبرع لدعم مبادرة «خبز السبيل» الهادفة إلى توفير الخبز الطازج على مدار الساعة من خلال مجموعة آلات ذكية مخصصة لتحضير الخبز ومنحه مجاناً إلى المحتاجين، لتقدم الهيئة بذلك نموذجاً مبتكراً من العمل الخيري، حيث تسعى بالتعاون مع «مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف الهبة» المندرجة تحت «أوقاف دبي» و«طلبات الإمارات» إلى زيادة عدد هذه الآلات وتوسيع رقعة تواجدها حول دبي والإمارات، إلى جانب إتاحة المجال أمام كافة شرائح المجتمع للمساهمة في المبادرة التي تتبنى مبدأ «التمويل المجتمعي قصير الأجل».

وأكدت شيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة» أن المبادرة تعكس القيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في نفوس مجتمع الإمارات، وتسعى إلى تعزيز الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع المحلي. وقالت: «تمتلك الإمارات سجلاً حافلاً ومشرفاً في العمل الخيري، مكنها من ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للخير والعمل الإنساني المستدام، ما يعكس جهودها في هذا المجال».

وأشارت السويدي إلى أن مبادرة «أبطال رمضان» تجسد التزام «دبي للثقافة» بمسؤوليتها المجتمعية. وتابعت: «تواصل الهيئة من خلال هذه المبادرة أداء رسالتها الإنسانية وسعيها لنشر التسامح بين أفراد المجتمع، وإبراز ما يتمتع به من قيم سامية، إلى جانب إلهام رواد العمل الخيري والإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء وتحفيزهم على الاستمرار بالعطاء»، وعبرت السويدي عن اعتزازها بإعادة إطلاق هذه المبادرة التي تدعم أهداف «عام الاستدامة» الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإضاءة على جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وقالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: «تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المتعففة وموظفي الخدمات الأساسية عبر توفير الخبز مجانًا من خلال آلات ذكية مخصصة موزعة على مجموعة منافذ تجارية معتمدة»، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي. وتابعت: «نتوجه بالشكر إلى»دبي للثقافة«على مبادرتها الإنسانية التي تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي، وتساهم في دعم العمل الإنساني، كما نتوجه بالشكر إلى»طلبات«لدعمها للمبادرة عبر توفير خاصية التبرع ضمن تطبيقها الذكي، حيث يمكن لأفراد المجتمع بكل سلاسة المساهمة في المشروع».

وعبرت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات» عن سعادتها بإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة «أبطال رمضان». وقالت: «تعكس المبادرة شراكتنا الطويلة مع»دبي للثقافة«التي مكنتنا من تسخير تقنياتنا من أجل الخير، عبر إتاحة إمكانية التبرع بسهولة وأمان من خلال تطبيقنا الذكي على مدار العام». وواصلت: «ينصب تركيز طلبات في الدولة والمنطقة على تحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يتماشى مع جهود الإمارات التي تستضيف هذا العام»مؤتمر الأطراف«(COP28)، وأعربت عن اعتزازها بالتعاون مع»مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة«لرد الجميل بطريقة مبتكرة ومستدامة، من خلال السماح للجمهور بدعم حملة"رغيف العطاء".

يذكر أن مبادرة"أبطال رمضان" تمكنت على مدار السنوات الماضية من تحقيق نجاحٍ لافتٍ بقدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، راسمة بذلك صورة معبرة عن التلاحم الإنساني بين أفراد المجتمع الإماراتي، كما تدعم هذه المبادرة مساعي"دبي للثقافة" لتحقيق الاستدامة وتعزيزها في كافة القطاعات، حيث تعمل الهيئة على تطوير مشاريع ومبادرات إبداعية وثقافية وتراثية متنوعة تسعى إلى تعزيز مفهوم العطاء كثقافة وأسلوب حياة في المجتمع.