مدفع رمضان في دبي شارك في الحربـين العالميتين الأولى والثانية

تعتزم شرطة دبي لأول مرة إدخال مدفع يعود عمره إلى قرابة 129 عاماً، إذ صنع عام 1894 في قائمة مدافع الإفطار خلال شهر رمضان المقبل، محافظة على تقليد عريق درجت شرطة دبي على انتهاجه خلال الشهر الفضيل منذ أوائل الستينات.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء عبدالله الغيثي إن النقطة الرئيسة لمدافع الإفطار سوف تتمركز في مدينة إكسبو التي استقطبت ملايين الزوار من حول العالم خلال فترة المعرض التاريخي.

وأكد قائد فريق إطلاق مدافع الإفطار في القيادة العامة لشرطة دبي الرائد عبدالله طارش العميميأن شرطة دبي كان لديها مدفعان تراثيان موجودان أمام متحفها صناعة فرنسية، وتم إجراء صيانة لأحدهما والتغلب على كل التحديات المرتبطة بنوعية طلقاته، إذ إن تاريخ صنعه يعود إلى عام 1894 ودخل الخدمة عام 1901 واستخدم في الحربين العالميتين الأولى والثانية، واستخدمته شرطة دبي عام 1970 ومن ثم أنهيت خدماته إلى أن أعيدت صيانته ليعود مرة أخرى إلى الخدمة في عام 2023، وينشر البهجة والسعادة بين أفراد المجتمع.