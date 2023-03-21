«صوت القاهرة» يصدح في الأيام التراثية

في مدخل الركن المخصص لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات المشارك في الدورة 20 من فعاليات أيام الشارقة التراثية، وهي إحدى شركات الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، يستقبل الزوار جهاز الفونوغراف أو (الحاكي) أشهر جهاز تسجيل مكتشف في أواخر القرن الـ18، وعليه سُجلت مجموعة من التلاوات القرآنية والأغنيات العربية بأصوات استثنائية.

وبين رفوف «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات» تبرز مجموعة من التسجيلات بمختلف وسائل نسخ الصوت، من الأسطوانة (الغرامافون)، مروراً بشريط الكاسيت، وأخيراً الأقراص المدمجة الحديثة.

وعندما يدخل الزائر الجناح سيطالع مشاهير قراء القرآن الكريم الذين سجلوا بحناجرهم الذهبية أروع التلاوات في استوديوهات صوت القاهرة كمصطفى إسماعيل، ومحمود علي البنا، ومحمود خليل الحصري، ومحمد صديق المنشاوي، وعبدالباسط عبدالصمد، ومحمد رفعت، علاوة على تسجيلات لابتهالات النقشبندي، إضافة إلى خطب نادرة ودروس تفسير للشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي الجانب المقابل من الجناح يحضر أصحاب أصوات ذهبية آخرين مثل كوكب الشرق (أم كلثوم)، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وملك العود فريد الأطرش، علاوة على أسمهان، ومحمد فوزي، وكارم محمود، وليلى مراد، ونجاة الصغيرة، وفايزة أحمد، وشادية، ووردة، وفيروز، وصباح فخري، وسعدون جابر، وكاظم الساهر، وعبدالله الرويشد، وكريم عبدالقادر، وأحلام، وغيرهم.